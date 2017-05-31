الذهب يهبط في أول خسارة شهرية منذ ديسمبر

خالد بدر الدين: هبطت أسعار الذهب خلال مايو الذى ينتهى اليوم بأكثر من 0.4% فى لتنزل إلى حوالى 1262.90 دولار للأوقية للتعاملات الفورية و1261.80 دولار للأوقية للعقود الأمريكية الآجلة فى أول انخفاض شهرى منذ ديسمبر الماضى. وذكرت وكالة رويترز أن…

خالد بدر الدين:

هبطت أسعار الذهب خلال مايو الذى ينتهى اليوم بأكثر من 0.4% فى لتنزل إلى حوالى 1262.90 دولار للأوقية للتعاملات الفورية و1261.80 دولار للأوقية للعقود الأمريكية الآجلة فى أول انخفاض شهرى منذ ديسمبر الماضى.

وذكرت وكالة رويترز أن أسعار الذهب تراجعت هذا الشهر حيث ساعدت بيانات اقتصادية أمريكية على إمكانية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي سعر الفائدة الشهر القادم، حيث سجل إنفاق المستهلكين الأمريكيين في أبريل أكبر زيادة له خلال أربعة شهور كما ارتفع التضخم الشهري مما يشير إلى تحسن الطلب المحلي.

وتذبذبت أسعار الذهب خلال الشهر الجارى مع تزايد الضبابية السياسية في أوروبا، حيث يزداد طلب المستثمرين على المعدن النفيس سعيا وراء ملاذ آمن حيث يستفيد الذهب الذي عادة ما يعتبر استثمارا بديلا في أوقات الضبابية السياسية والمالية.

وينتاب المستثمرين القلق إزاء الانتخابات التي تجري الأسبوع المقبل في بريطانيا، وكذلك احتمال إجراء انتخابات مبكرة في إيطاليا والمخاوف بشأن الديون اليونانية، وكذلك بفعل القلق من المشكلات التي تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد.

وأثرت الضبابية السياسية في أوروبا أيضا على الأسهم العالمية وأبقت اليورو تحت ضغوط قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن يوم الثلاثاء إن الحزب الوطني الاسكتلندي يعرض على الناخبين إجراء استفتاء جديد بشأن الاستقلال عن بريطانيا في نهاية عملية خروجها من الاتحاد الأوروبي.

ورفضت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي مطالب الحزب الوطني الاسكتلندي بإجراء استفتاء جديد على الاستقلال، وقالت إن الوقت غير مناسب لتصويت جديد دفعت المخاوف السياسية تجاه اليونان وإيطاليا وبريطانيا.