الذهب يهبط في أسواق السعودية الخميس.. وعيار 21 فوق 178 ريالا

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الخميس في السعودية، بحسب موقع” gold-price-today.com ” الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 في أسواق المملكة 203.90 ريال (54.25 دولار) نزولا من 205.11 ريال في اليوم السابق.

وتراجعت أسعار الذهب، عيار 21 في الأسواق السعودية لتسجل 178.42 ريال (47.47 دولار) بعدما سجلت 179.48 ريال في اليوم السابق.

وسجلت أسعار الذهب، عيار 18 في السعودية 152.93 ريال (40.69 دولار) هبوطا من 153.84 ريال في اليوم السابق.

وشهدت تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس لتهبط إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أسابيع ، بفعل قوة الدولار والرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يقوم برفع أسعار الفائدة لترويض التضخم المرتفع، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت فى المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1688.49 دولارًا للأوقية ، بعد أن لامست أدنى مستوياتها منذ 21 يوليو في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.6 % إلى 1698.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ولم يكن بعيدًا عن ذروة عقدين التي سجلها الأسبوع الماضي ، إذ عززت بيانات التضخم الأكثر ارتفاعا من المتوقع الرهانات على قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد أكثر إحكاما للسياسة النقدية.