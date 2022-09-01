الذهب يهبط في أسواق السعودية الخميس.. وعيار 21 يلامس 180 ريالا

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الخميس في السعودية، بحسب موقع” gold-price-today.com ” الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 في أسواق المملكة 205.69 ريال (54.74 دولار) نزولا من 206.84 ريال في اليوم السابق.

وتراجعت أسعار الذهب عيار 21 في الأسواق السعودية لتسجل 179.98 ريال (47.90 دولار) بعدما سجلت 180.99 ريال في اليوم السابق.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 في السعودية 154.27 ريال (41.06 دولار) هبوطا من 155.13 ريال في اليوم السابق.

وشهدت أسعار الذهب تراجعا في الأسواق العالمية اليوم الخميس، لتهبط إلى ما دون مستوى 1700 دولار الأساسي لفترة وجيزة للمرة الأولى منذ ستة أسابيع مع تمسك البنوك المركزية الكبرى بتشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم مما كبح الطلب على المعدن الأصفر، الذي لا يدر عائدا، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1704.70 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامست 1699.30 دولار في وقت سابق في أدنى مستوى منذ 21 يوليو.

وهبطت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6 % إلى 1716.60 دولار.

وتعرضت أسعار الذهب لضغوط بالغة مع إجبار التضخم الذي بلغ مستويات هي الأعلى في عقود البنوك المركزية حول العالم على تشديد السياسة النقدية.

وفقد سعر الذهب أكثر من 350 دولارا منذ أن صعد ليتخطى ألفي دولار في أوائل مارس وسجل خامس انخفاض شهري على التوالي في أغسطس في أطول سلسلة خسائر شهرية منذ 2018.

كما ظل الدولار قرب ذروة عقدين مما زاد من الضغط على الذهب إذ زاد ذلك من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي العملات الأخرى.