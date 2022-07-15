الذهب يهبط في أسواق السعودية الجمعة.. وعيار 24 يتجاوز 205 ريالات

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الجمعة فى السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 فى أسواق المملكة 205.77 ريال (54.80 دولار) نزولا من 206.49 ريال فى اليوم السابق.

وتراجعت أسعار الذهب عيار 21 فى الأسواق السعودية لتسجل 180.05 ريال (47.95 دولار) بعدما سجلت 180.68 ريال فى اليوم السابق.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 في السعودية 154.33 ريال (41.10 دولار) هبوطا من 154.87 ريال في اليوم السابق.

وشهد سعر الذهب تراجعًا فى الأسواق العالمية، اليوم الجمعة، ليظل في طريقه نحو خامس هبوط أسبوعي على التوالي، إذ أثّر الارتفاع المستمر في الدولار والمخاوف من رفع حادّ لأسعار الفائدة الأمريكية على الطلب على السبائك، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1704.59 دولار للأونصة ليخسر 2.1% منذ بداية الأسبوع.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1701.70 دولار.

ويحوم الدولار حول أعلى مستوياته في 20 عامًا، ليستمر في خفض الطلب على الذهب المقوَّم بالعملة الأمريكية بين المستثمرين الأجانب، بعد هبوط المعدِن النفيس بأكثر من 2%، أمس.