الذهب يهبط في أسواق السعودية الثلاثاء..  وعيار 21 يتجاوز 190 ريالا

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء فى السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 فى أسواق المملكة 217.39 ريال (57.92 دولار) نزولا من 218.24 ريال فى اليوم السابق.

وتراجعت أسعار الذهب عيار 21 فى الأسواق السعودية لتسجل 190.22 ريال (50.68 دولار) بعدما سجلت 190.96 ريال فى اليوم السابق.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 فى السعودية 163.05 ريال (43.44 دولار) هبوطا من 163.68 ريال فى اليوم السابق.

وشهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء في تعاملات محدودة بعدما تفوق الأداء القوي للدولار والرفع المتوقع لأسعار الفائدة على الأثر الداعم للذهب من المخاوف بشأن توقعات الاقتصاد العالمي، بحسب وكالة رويترز.

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1805.20 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية 0.4% إلى 1807.80 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار مقتربا مرة أخرى من أعلى مستوياته في 20 عاما مما يزيد من غلاء الذهب المقوم بالدولار على المشترين بعملات أخرى ويحد من الطلب عليه.

وتأثر الذهب الشهر الماضي بتحرك البنوك المركزية الرئيسية على مستوى العالم لرفع أسعار الفائدة في محاولة لاحتواء التضخم.

وقال جيفري هالي كبير محللي الأسواق في أواندا للوساطة المالية إن تراجع عائدات السندات الأمريكية بدا أنه يعطل التصحيح الحتمي في أسعار الذهب الذي لا يدر عائدا.

وينظر للذهب باعتباره ملاذا آمنا للقيمة في أوقات الأزمات الاقتصادية والركود.