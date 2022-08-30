الذهب يهبط في أسواق السعودية الثلاثاء.. وعيار 21 يتجاوز 183 ريالا

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في السعودية، بحسب موقع” gold-price-today.com ” الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 في أسواق المملكة 208.25 ريال (55.45 دولار) نزولا من 210.10 ريال في اليوم السابق.

وتراجعت أسعار الذهب عيار 21 فى الأسواق السعودية لتسجل 183.39 ريال (48.83 دولار) بعدما سجلت 183.76 ريال في اليوم السابق.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 في السعودية 157.19 ريال (41.85 دولار) هبوطا من 157.51 ريال في اليوم السابق.

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء بضغط من ارتفاع الدولار في الوقت الذي أثرت فيه أيضا احتمالية رفع أسعار الفائدة الأمريكية لمستويات أعلى ولفترة أطول على جاذبية المعدن النفيس التي لا يدر عائدا، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1732.10 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ شهر عند 1719.56 دولار في الجلسة السابقة.

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية 0.3 % إلى 1744.10 دولار.

وفي مؤتمر للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج، أظهر مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي موقفا متشددا وتعهدا بببذل كافة الجهود الممكنة لكبح جماح التضخم المتصاعد بلا هوادة حتى لو تأثر النمو سلبا بسبب ذلك.

وبينما يعتبر الذهب ملاذا آمنا في أوقات الضبابية الاقتصادية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.