الذهب يهبط في أسواق السعودية الإثنين .. وعيار24 يتجاوز 214 ريالا

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الاثنين فى السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 فى أسواق المملكة 214.51 ريال (57.08 دولار) نزولا من 214.76 ريال فى اليوم السابق.

وتراجعت أسعار الذهب عيار 21 فى الأسواق السعودية لتسجل 187.70 ريال (49.94 دولار) بعدما سجلت 187.92 ريال فى اليوم السابق.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 في السعودية 160.88 ريال (42.81 دولار) هبوطا من 161.07 ريال في اليوم السابق.

كما شهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين بعد أن عززت بيانات التوظيف الأمريكية القوية الأسبوع الماضي احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة بشكل كبير مما أدى إلى ارتفاع عوائد الدولار وسندات الخزانة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1771.74 دولار للأوقية (الأونصة) بعد تراجعه 1% في الجلسة السابقة.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1788.20 دولار.

وقال ستيفن إينيس من مؤسسة إس. بي.آي لإدارة الأصول “بدأ الذهب بشكل هاديء في الوقت الذي ما زالت فيه السوق تستوعب الآثار المترتبة على تقرير الوظائف الأمريكي القوي وإلى أي مدى سيؤثر على مجلس الاحتياطي الفيدرالى.