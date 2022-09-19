الذهب يهبط في أسواق السعودية الإثنين.. وعيار 21 يسجل 176 ريالا

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الاثنين في السعودية، بحسب موقع” gold-price-today.com ” الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 في أسواق المملكة 201.22 ريال (53.55 دولار) نزولا من 202.59 ريال في اليوم السابق.

وتراجعت أسعار الذهب، عيار 21 في الأسواق السعودية لتسجل 176.07 ريال (46.86 دولار) بعدما سجلت 177.27 ريال في اليوم السابق.

وسجلت أسعار الذهب، عيار 18 في السعودية 150.91 ريال (40.17 دولار) هبوطا من 151.95 ريال في اليوم السابق.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين مع تراجع الدولار في الوقت الذي قام فيه المستثمرون بتقييم بعض مخاطر الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة المتوقع أن تقوم بها البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع وخاصة بنك الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) لخفض التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1677.89 دولار للأوقية(الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1686.50 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 % مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

ومن المرتقب أن تبدأ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالى اجتماعها الذي يستمر يومين بشأن أسعار الفائدة في 20 سبتمبر وتعلن قرارها في اليوم التالي.