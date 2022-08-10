الذهب يهبط في أسواق السعودية الأربعاء .. وعيار 21 يلامس 190 ريالا

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الأربعاء فى السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 فى أسواق المملكة 216.58 ريال (57.61 دولار) نزولا من 217.06 ريال فى اليوم السابق.

وتراجعت أسعار الذهب عيار 21 فى الأسواق السعودية لتسجل 189.51 ريال (50.41 دولار) بعدما سجلت 189.93 ريال فى اليوم السابق.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 في السعودية 162.44 ريال (43.21 دولار) هبوطا من 162.79 ريال في اليوم السابق.

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء لينخفض من أعلى مستوى له في أكثر من شهر بسبب ارتفاع عائدات السندات ، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية التي من المتوقع أن تؤثر على وتيرة رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وهبط سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.3% إلى 1789.29 دولار للأوقية بعد أن ارتفع لأعلى مستوياته منذ الخامس من يوليو عند 1800.29 دولار أمس الثلاثاء.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1806.10 دولار.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 2.7990% ، مما زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذى لا يدر عائدا.

وينصب تركيز المستثمرين على بيانات التضخم في الولايات المتحدة.