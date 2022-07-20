الذهب يهبط في أسواق السعودية الأربعاء.. وعيار 24 يتجاوز 206 ريالات

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الأربعاء فى السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 فى أسواق المملكة 206.61 ريال (54.96 دولار) نزولا من 206.77 ريال فى اليوم السابق.

وتراجعت أسعار الذهب عيار 21 فى الأسواق السعودية لتسجل 180.79 ريال (48.09 دولار) بعدما سجلت 180.93 ريال فى اليوم السابق.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 في السعودية 154.96 ريال (41.22 دولار) هبوطا من 154.75 ريال في اليوم السابق.

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء إذ بددت المخاوف من تشديد السياسة النقدية وزيادة العائد على سندات الخزانة الارتياح الناجم عن تراجع الدولار، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1706.85 دولار للأوقية (الأونصة).

و تراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1706 دولارات للأوقية.

وتراجع الدولار لرابع جلسة على التوالي وإن ظل في مستويات مرتفعة، مما يجعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أقل ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال مصدران مطلعان لرويترز إن واضعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي يدرسون رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أكثر من المتوقع في اجتماعهم غدا الخميس لاحتواء ارتفاع التضخم لمستويات قياسية.

واستقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد جلستين من المكاسب.