الذهب يهبط فى العراق الخميس.. وعيار 21 يلامس 75 ألف دينار

شهد سعر الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الخميس فى العراق بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

سعر الذهب عيار 24 فى العراق يتراجع إلى 85,464 دينار

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 24 فى العراق 85,464 دينار (58.53 دولار) هبوطا من مستوى 86,073 دينار الذى سجله فى اليوم السابق.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21 فى العراق 74,782 دينار (51.22 دولار) نزولا من مستوى 75,316 دينار الذى بلغه أمس.

سعر الذهب عيار 18 فى العراق يهبط إلى 64,099 دينار

وانخفض متوسط سعر الذهب عيار 18 فى العراق إلى 64,099 دينار (43.90 دولار) من 64,556 دينار.

وسجل سعر كيلو الذهب 85,463,630 دينار (58,531 دولار).

وشهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس مع تعافي الدولار على نحو طفيف بعد رفع كبير لكن متوقع على نطاق واسع لأسعار الفائدة الأمريكية أدى إلى تراجع كبير للدولار في الجلسة السابقة، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت اسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1831.63 دولار للأوقية (الأونصة).

أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تصعد

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.8 % إلى 1833.40 دولار للاوقية.

ويزيد رفع الفائدة الأمريكية في المدى القصير وزيادة العائد على سندات الخزانة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة أمس الأربعاء بمقدار 75 نقطة أساس وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 25 عاما للحد من زيادة التضخم.

ويُنظر إلى الذهب غالبا على أنه أصل آمن في أوقات الضبابية الاقتصادية، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات يؤدي لزيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.