الذهب يهبط فى الإمارات الخميس.. وعيار 24 يتجاوز  216  درهما

تراجع الذهب فى أسواق الإمارات اليوم الثلاثاء بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

سعر الذهب عيار 24 فى الإمارات يهبط إلى 216.46 درهم

وسجل سعر الذهب عيار 24 فى الإمارات 216.46 درهم (58.93 دولار) منخفضًا من مستوى 217.20 درهم الذى بلغه أمس.

وهبط سعر الذهب عيار 21 فى دولة الإمارات إلى 189.41 درهم (51.57 دولار) من 190.06 درهم الذى سجله أمس.

سعر الذهب عيار 18 فى الإماراتي يسجل 162.35 درهم

وسجل سعر الذهب عيار 18 فى الأسواق الإماراتية 162.35 درهم (44.20 دولار) نزولًا من 162.91 درهم فى اليوم السابق.

سعر كيلو الذهب فى أسواق الإمارات يسجل 216,458 درهم

وسجل سعر كيلو الذهب فى أسواق الإمارات 216,458 درهم (58,932 دولار).

سعر الذهب العالمى يتراجع

وشهد سعر الذهب تراجعًا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس متأثرًا بتوقعات رفع أسعار الفائدة رفعًا شديدًا بعد أن أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، مجددًا التزام البنك بمكافحة التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1832.91 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفض سعر الذهب العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % أيضًا إلى 1834.30 دولار.

وقال مايكل مكارثي، كبير المسؤولين الاستراتيجيين في تايجر بروكرز في أستراليا “مع إشارة جيروم باول إلى أن ارتفاعات بنسبة 1% محتملة فعلًا، فقد كان هذا تذكير بالضغط المستمر على أسعار الذهب الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة”.

وسأل عضو في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي باول عما إذا كان الاحتياطي الاتحادي قد يرفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 100 نقطة أساس مرة واحدة، فقال إنه لن يستبعد مطلقًا أي شيء وإن مسئولي البنك المركزي سيتخذون كل الخطوات اللازمة لاستعادة استقرار الأسعار.

وعادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم وملاذ آمن خلال الأزمات الاقتصادية، مثل الركود.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدرّ عائدًا.

واستقر الدولار عند مستويات مرتفعة بعدما تكبد بعض الخسائر في الجلسة السابقة، مما قلص الطلب على الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بين المشترين من حائزي العملات الأخرى.