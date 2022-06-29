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الذهب يهبط فى الأسواق السعودية الأربعاء..  وعيار 21 يلامس 192 ريالا

أسعار الذهب عيار 24 فى أسواق المملكة تتراجع إلى 219.03 ريال

الذهب يهبط فى الأسواق السعودية الأربعاء..  وعيار 21 يلامس 192 ريالا
أحمد فراج

أحمد فراج

12:34 م, الأربعاء, 29 يونيو 22

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الأربعاء فى السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

أسعار الذهب عيار 24 فى أسواق المملكة تتراجع إلى 219.03 ريال

وانخفضت أسعار الذهب عيار 24 فى أسواق المملكة إلى 219.03 ريال ( 58.38 دولار) من 219.75 ريال فى اليوم السابق.

أسعار الذهب عيار 21 فى الأسواق السعودية تسجل 191.66 ريال

وتراجعت أسعار الذهب عيار 21 فى الأسواق السعودية مسجلة 191.66 ريال (  51.08 دولار ) مقارنة مع 192.28 ريال فى اليوم السابق.

أسعار الذهب عيار 18 فى السعودية  تنخفض إلى 164.28 ريال

وهبطت أسعار الذهب عيار 18 فى السعودية  لتسجل 164.28 ريال (  43.78 دولار) نزولا من 164.81 ريال فى اليوم السابق.

سعر الذهب العالمى يتقدم

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، فى الوقت الذى يحاول فيه المعدن الأصفر الخروج من التداول المحدود النطاق.، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1821.53 دولار للأوقية ( الأونصة).

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1822.10 دولارللأوقية.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم الأربعاء بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب مما ساعد على زيادة جاذبية

وقال مايكل مكارثي ، كبير المسئولين الإستراتيجيين في تايجر بروكرز بأستراليا: “بشكل عام ، فإن النظرة المستقبلية لأسعار الفائدة تعني أنه عندما نحصل على اختراق لمنطقة التداول الحالية التي كنا عالقين فيها لمدة شهرين ، فمن المرجح أن تكون فى الجانب السلبى”.

وارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 % مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

أحمد فراج

أحمد فراج

12:34 م, الأربعاء, 29 يونيو 22