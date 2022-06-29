الذهب يهبط فى الأسواق السعودية الأربعاء..  وعيار 21 يلامس 192 ريالا

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الأربعاء فى السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

أسعار الذهب عيار 24 فى أسواق المملكة تتراجع إلى 219.03 ريال

وانخفضت أسعار الذهب عيار 24 فى أسواق المملكة إلى 219.03 ريال ( 58.38 دولار) من 219.75 ريال فى اليوم السابق.

أسعار الذهب عيار 21 فى الأسواق السعودية تسجل 191.66 ريال

وتراجعت أسعار الذهب عيار 21 فى الأسواق السعودية مسجلة 191.66 ريال ( 51.08 دولار ) مقارنة مع 192.28 ريال فى اليوم السابق.

أسعار الذهب عيار 18 فى السعودية تنخفض إلى 164.28 ريال

وهبطت أسعار الذهب عيار 18 فى السعودية لتسجل 164.28 ريال ( 43.78 دولار) نزولا من 164.81 ريال فى اليوم السابق.

سعر الذهب العالمى يتقدم

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، فى الوقت الذى يحاول فيه المعدن الأصفر الخروج من التداول المحدود النطاق.، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1821.53 دولار للأوقية ( الأونصة).

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1822.10 دولارللأوقية.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم الأربعاء بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب مما ساعد على زيادة جاذبية

وقال مايكل مكارثي ، كبير المسئولين الإستراتيجيين في تايجر بروكرز بأستراليا: “بشكل عام ، فإن النظرة المستقبلية لأسعار الفائدة تعني أنه عندما نحصل على اختراق لمنطقة التداول الحالية التي كنا عالقين فيها لمدة شهرين ، فمن المرجح أن تكون فى الجانب السلبى”.

وارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 % مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.