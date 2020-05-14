الذهب يهبط الخميس بعد استبعاد الاحتياطي الفيدرالي احتمال تطبيق أسعار فائدة سلبية

انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 % إلى 1714.20 دولار للأوقية بحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش،

سجل الذهب تراجعا في تعاملات اليوم الخميس بعد أن استبعد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرلي (البنك المركزي الأمريكي) احتمال تبني أسعار فائدة سلبية، لكن تحذيره من ضعف النمو الاقتصادي لفترة ممتدة حد من خسائر المعدن الأصفر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 % إلى 1714.20 دولار للأوقية بحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفز بنسبة 0.8 % في الجلسة السابقة بفعل رؤية باول القاتمة لفرص تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4 % إلى 1723.80 دولار، بحسب وكالة “رويترز”.

وقال أفتار ساندو مدير السلع الأولية لدى مؤسسة “فيليب فيوتشرز”: “تعليقات باول بأنه ليس متحمسا لأسعار الفائدة السلبية حدت من موجة ارتفاع الذهب”.

لكن ساندو قال إن الخطاب بصفة عامة كان إيجابيا للذهب مضيفا أن “الأسعار ارتفعت بعد أن قال باول إن الاقتصادات لا تبلى بلاء حسنا بسبب الفيروس ويمكن توقع المزيد من التحفيز. وهو يتوقع المزيد على الصعيد المالي”.

ويوم الأربعاء، تعهد باول باستخدام أدوات البنك المركزي وفق ما تقتضيه الحاجة، ودعا لإنفاق مالي إضافي لمساعدة الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا.

وتتركز الأنظار حاليا على بيانات إعانة البطالة الأمريكية المقرر صدروها بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن آفاق الاقتصاد.

وتطلق البنوك المركزية والحكومات في أنحاء العالم دعما ماليا ونقديا غير مسبوق لحماية اقتصاداتها من الجائحة.

ويميل الذهب للاستفادة من إجراءات التحفيز واسعة النطاق إذ أنه يُعتبر في المعتاد وسيلة تحوط في مواجهة التضخم وتراجع العملة.

وفي تأكيد للأثر الاقتصادي للوباء، تراجعت أسعار المنتجين الأمريكيين في أبريل بأكبر قدر منذ 2009، مما قاد إلى أكبر انخفاض سنوي في نحو أربع سنوات ونصف السنة.

وبالنسبة لأسعار المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم بنسبة 0.4 % إلى 1825.81 دولار للأوقية، بعد أن انخفض بنسبة 2.3 % أمس الأربعاء.

وزاد البلاتين بنسبة 1.2 % إلى 765.96 دولار للأوقية، بينما تراجعت الفضة 0.8 % إلى 15.52 دولار.