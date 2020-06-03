اقتصاد وأسواق

الذهب يهبط مع صعود الأسهم قرب أعلى مستوياتها في 3 أشهر

انخفضت أسعار العقود الفورية للمعدن النفيس بنسبة 0.3 % إلى 1721.86 دولار للأوقية بحلول الساعة 0626 بتوقيت جرينتش
محمد عبد السند 12:11 م, الأربعاء, 3 يونيو 20 12:11 م, الأربعاء, 3 يونيو 20

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هبط الذهب للجلسة الثانية على التوالي في تعاملات اليوم الأربعاء فيما قفزت الأسهم آملا في مزيد من التحفيز وتفاؤل تجاه التعافي الاقتصادي، مما أضعف الطلب على المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا، بحسب ما نشرته وكالة “رويترز”.

وانخفضت أسعار العقود الفورية للمعدن النفيس بنسبة 0.3 % إلى 1721.86 دولار للأوقية بحلول الساعة 0626 بتوقيت جرينتش، وكان الذهب قد تراجع بنسبة 0.7 % يوم الثلاثاء. وهوت أسعار العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4 % إلى 1726.90 دولار.

وقلص من إغراء الذهب، ارتفاع الأسهم العالمية قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر وسط مؤشرات على تعافي في أنشطة الأعمال مع استئناف حكومات أنشطتها.

وأطلقت الحكومات والبنوك المركزية في أنحاء العالم العنان لحزم تحفيز مالية ونقدية غير مسبوقة لمساعدة اقتصاداتها التي عصفت بها جائحة فيروس كورونا التاجي المستجد المعروف اصطلاحيا بـ “كوفيد-19”.

في غضون ذلك، هوى مؤشر الدولار لأقل مستوى فيما يزيد عن شهرين فيما استمرت المظاهرات ضد وحشية الشرطة في الولايات المتحدة ما يقدم بعض الدعم للمعدن الأصفر.

وبخصوص أسعار المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم بنسبة 1.6 % إلى 1980.42 دولار للأوقية في حين تراجع البلاتين بنسبة 0.3 % إلى 836.76 دولار.

وانخفضت الفضة بنسبة 1.2 % إلى 17.87 دولار بعدما سجلت أعلى مستوى منذ الـ 25 من فبراير في تعاملات أمس الأول الاثنين.

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بقلم محمد عبد السند

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