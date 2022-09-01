الذهب ينزل في سوريا الخميس.. وعيار 21 يتجاوز 120 ألف ليرة

شهد سعر الذهب تراجعًا في سوريا خلال تعاملات اليوم الخميس، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 في أسواق سوريا 137,543 ليرة (54.74 دولار) انخفاضًا من مستوى 138,254 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وتراجع متوسط سعر الذهب عيار 21 في سوريا إلى 120,353 ليرة (47.90 دولار) من 120,975 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 فى سوريا 103,159 ليرة ( 41.06 دولار) منخفضًا عن مستوى 103,692 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وشهدت أسعار الذهب تراجعا في الأسواق العالمية اليوم الخميس، لتهبط إلى ما دون مستوى 1700 دولار الأساسي لفترة وجيزة للمرة الأولى منذ ستة أسابيع مع تمسك البنوك المركزية الكبرى بتشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم مما كبح الطلب على المعدن الأصفر، الذي لا يدر عائدا، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1704.70 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامست 1699.30 دولار في وقت سابق في أدنى مستوى منذ 21 يوليو.

وهبطت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6 % إلى 1716.60 دولار.

وتعرضت أسعار الذهب لضغوط بالغة مع إجبار التضخم الذي بلغ مستويات هي الأعلى في عقود البنوك المركزية حول العالم على تشديد السياسة النقدية.

وفقد سعر الذهب أكثر من 350 دولارا منذ أن صعد ليتخطى ألفي دولار في أوائل مارس آذار وسجل خامس انخفاض شهري على التوالي في أغسطس في أطول سلسلة خسائر شهرية منذ 2018.

كما ظل الدولار قرب ذروة عقدين مما زاد من الضغط على الذهب إذ زاد ذلك من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي العملات الأخرى.