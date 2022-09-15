الذهب ينزل في سوريا الخميس.. وعيار 21 فوق 119 ألف ليرة

شهد سعر الذهب تراجعًا في سوريا خلال تعاملات اليوم الخميس، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 في أسواق سوريا 136,517 ليرة (54.33 دولار) انخفاضًا من مستوى 137,058 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وتراجع متوسط سعر الذهب عيار 21 في سوريا إلى 119,455 ليرة (47.54 دولار) من 119,929 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 فى سوريا 102,389 ليرة ( 40.75 دولار) منخفضًا عن مستوى 102,795 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس لتهبط إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أسابيع ، بفعل قوة الدولار والرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يقوم برفع أسعار الفائدة لترويض التضخم المرتفع، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1688.49 دولارًا للأوقية ، بعد أن لامست أدنى مستوياتها منذ 21 يوليو في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.6 % إلى 1698.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ولم يكن بعيدًا عن ذروة عقدين التي سجلها الأسبوع الماضي ، إذ عززت بيانات التضخم الأكثر ارتفاعا من المتوقع الرهانات على قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد أكثر إحكاما للسياسة النقدية.