الذهب ينزل في سوريا الإثنين.. وعيار 21 فوق 117 ألف ليرة

شهد سعر الذهب تراجعًا في سوريا خلال تعاملات اليوم الإثنين، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 في أسواق سوريا 134,327 ليرة (53.46 دولار) انخفاضًا من مستوى 135,475 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وتراجع متوسط سعر الذهب عيار 21 في سوريا إلى 117,539 ليرة (46.78 دولار) من 118,543 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 فى سوريا 100,747 ليرة ( 40.10 دولار) منخفضًا عن مستوى 101,608 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين مع تراجع الدولار في الوقت الذي قام فيه المستثمرون بتقييم بعض مخاطر الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة المتوقع أن تقوم بها البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع وخاصة بنك الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) لخفض التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1677.89 دولار للأوقية(الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1686.50 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 % مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

ومن المرتقب أن تبدأ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالى اجتماعها الذي يستمر يومين بشأن أسعار الفائدة في 20 سبتمبر وتعلن قرارها في اليوم التالي.