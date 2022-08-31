الذهب ينزل في سوريا الأريعاء.. وعيار 21 يسجل 121 ألف ليرة

شهد سعر الذهب تراجعًا في سوريا خلال تعاملات اليوم الأريعاء، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 في أسواق سوريا 138,343 ليرة (55.06 دولار) انخفاضًا من مستوى 139,320 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وتراجع متوسط سعر الذهب عيار 21 في سوريا إلى 121,053 ليرة (48.18 دولار) من 121,908 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 فى سوريا 103,759 ليرة ( 41.30 دولار) منخفضًا عن مستوى 104,492 ليرة الذي سجله في اليوم السابق.

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ليهبط لليوم الخامس على التوالي مع إشارة بيانات اقتصادية أمريكية قوية وتعليقات من مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) عن التشديد النقدي إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، مما قلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يُدر عائدا، يحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1721.59 دولار للأوقية (الأونصة) ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 27 يوليو عندما سجل 1718.70 دولار للأوقية.

وتراجع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1733.10 دولار للأوقية.

وقال إيليا سبيفاك، خبير العملات في ديلي إف.إكس “لا ينوي مجلس الاحتياطي الفيدرالى التيسير (النقدي) بدرجة كبيرة في المستقبل القريب. فتركيزه الآن منصب على التضخم”.

وأضاف أن هذا يساهم في تراجع أسعار الذهب وارتفاع الدولار.