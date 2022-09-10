الذهب ينزل في العراق السبت.. وعيار 21 يسجل 70 ألف دينار

تراجع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم السبت في العراق بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وانخفض متوسط سعر الذهب عيار 24 في العراق إلى 80,007 دينار (55.24 دولار) نزولا من 80,638 دينار الذي سجله في اليوم السابق.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21 في العراق 70,008 دينار (48.34 دولار) مقارنة مع 70,560 دينار الذي بلغه أمس.

وهبط سعر الذهب عيار 18 فى العراق إلى 60,006 دينار (41.43 دولار) مقارنة مع 60,479 دينار فى اليوم السابق.

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع أمس الجمعة، إذ أدى تراجع الدولار إلى تخفيف الضغط على المعدن الثمين الناجم عن احتمالات رفع أسعار الفائدة أكثر، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 1716.30 دولارًا للأوقية، بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى منذ 30 أغسطس في وقت سابق من الجلسة.

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1728.6 دولار.

وأغلق المعدن الأصفر مرتفعا بنسبة 0.3% خلال الأسبوع، وهو أول ارتفاع أسبوعي في أربعة أسابيع.

قال المحلل المستقل روس نورمان “إلى جانب تصحيح مسار الدولار، يوفر تراجع سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أجواء إيجابية للذهب”.