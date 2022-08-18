الذهب ينزل في العراق الخميس.. وعيار 21 يتجاوز 72 ألف دينار

تراجع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس في العراق بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وانخفض متوسط سعر الذهب عيار 24 في العراق إلى 82,731 دينار (56.69 دولار) نزولا من 82,917 دينار الذي سجله في اليوم السابق.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21 في العراق 72,391 دينار (49.60 دولار) مقارنة مع 72,554 دينار الذي بلغه أمس.

وهبط سعر الذهب عيار 18 فى العراق إلى 62,049 دينار ( 42.52 دولار) مقارنة مع 62,189 دينار فى اليوم السابق.

وشهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا اليوم الخميس مع تراجع عائدات السندات، غير أن صعود الدولار والتوقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي رفع أسعار الفائدة أبقى الأسعار قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين، بحسب وكالة رويترز.

وتقدمت أسعارالذهب في العقود الفورية 0.3 % إلى 1765.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد تراجع على مدى ثلاثة أيام نزل به إلى 1759.17 دولار أمس، وهو أدنى مستوى منذ الثالث من أغسطس الحالى .

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1779.90 دولار للأوقية.

وقال أولي هانسن المحلل لدى ساكسو بنك “ضعف الذهب يرجع إلى استئناف ارتفاع الدولار وأيضا لأن محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى تحدث عن رفع أسعار الفائدة، على الرغم من أنهم أشاروا إلى أن من المحتمل أن تنخفض الوتيرة لاحقا”.