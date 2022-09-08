الذهب ينزل في العراق الخميس.. وعيار 21 يتجاوز 70 ألف دينار

تراجع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس في العراق بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وانخفض متوسط سعر الذهب عيار 24 في العراق إلى 80,447 دينار (55.14 دولار) نزولا من 80,666 دينار الذي سجله في اليوم السابق.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21 في العراق 70,393 دينار (48.24 دولار) مقارنة مع 70,585 دينار الذي بلغه أمس.

وهبط سعر الذهب عيار 18 فى العراق إلى 60,336 دينار (41.35 دولار) مقارنة مع 60,501 دينار فى اليوم السابق.

وشهد سعر الذهب تباينا في الأسواق العالمية اليوم الخميس، بينما يترقب المستثمرون تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول وقرار المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة المرتقب في وقت لاحق اليوم، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1716.59 دولار للأونصة (الأوقية) ، بعد ارتفاعه بنحو 1% أمس الأربعاء.

ولم تشهد العقود الأمريكية تغييرا يذكر واستقرت عند 1728 دولارا.

يأتي هذا بينما استقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في عقدين، والذي لامسه في الجلسة السابقة.

وصعدت أسعار الذهب عند الإغلاق أمس بدعم من تراجع طفيف للدولار الأمريكي من أعلى مستوى في عقدين ومشتريات من متصيدي الصفقات للاستفادة من الخسائر التي مني بها المعدن النفيس مؤخرا، لكن آفاق المعدن النفيس ما زالت ملبدة بغيوم احتمالات زيادات كبيرة في أسعار الفائدة.