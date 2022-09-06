الذهب ينزل في العراق الثلاثاء.. وعيار 21 فوق 70 ألف دينار

تراجع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في العراق بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وانخفض متوسط سعر الذهب عيار 24 في العراق إلى 80,152 دينار (55.11 دولار) نزولا من 80,361 دينار الذي سجله في اليوم السابق.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21 في العراق 70,134 دينار (48.22 دولار) مقارنة مع 70,318 دينار الذي بلغه أمس.

وهبط سعر الذهب عيار 18 فى العراق إلى 60,115 دينار (41.33 دولار) مقارنة مع 60,272 دينار فى اليوم السابق.

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، إذ دفع التوقف المؤقت في ارتفاع الدولار وأزمة الطاقة في أوروبا بعض المستثمرين لشراء المعدن الذي يعد ملاذا آمنا، بحسب وكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1718.30 دولار للأوقية (الأونصة)، وكانت الأسعار ارتفعت في وقت سابق بنحو 1% إلى أعلى مستوياتها في أسبوع.

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1729.40 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1% لكنه لم يكن بعيدا عن أعلى مستوياته في 20 عاما والذي بلغه في الجلسة السابقة.

ورغم أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم والضبابية الاقتصادية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يزيد من كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عائدا ويعزز الدولار.