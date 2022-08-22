الذهب ينزل في العراق الإثنين.. وعيار 21 يتجاوز 71 ألف دينار

تراجع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين في العراق بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وانخفض متوسط سعر الذهب عيار 24 في العراق إلى 81,708 دينار (55.80 دولار) نزولا من 82,190 دينار الذي سجله في اليوم السابق.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21 في العراق 71,497 دينار (48.83 دولار) مقارنة مع 71,918 دينار الذي بلغه أمس.

وهبط سعر الذهب عيار 18 فى العراق إلى 61,282 دينار (41.85 دولار) مقارنة مع 61,644 دينار فى اليوم السابق.

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين لتهبط لسادس جلسة على التوالي لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع متأثرة بقوة الدولار وتوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة للحد من ارتفاع التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1746.06 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 28 يوليو إلى 1743.83 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة. وفقد الذهب ما يقرب من 3% الأسبوع الماضي.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1758.80 دولار للأوقية.

والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لأنه يؤدي إلى زيادة تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.