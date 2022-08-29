الذهب ينزل في العراق الإثنين.. وعيار 21 فوق 71 الف دينار

تراجع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين في العراق بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وانخفض متوسط سعر الذهب عيار 24 في العراق إلى 81,589 دينار (55.42 دولار) نزولا من 82,075 دينار الذي سجله في اليوم السابق.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21 في العراق 71,392 دينار (48.49 دولار) مقارنة مع 71,817 دينار الذي بلغه أمس.

وهبط سعر الذهب عيار 18 فى العراق إلى 61,193 دينار (41.57 دولار) مقارنة مع 61,557 دينار فى اليوم السابق.

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين ليهبط إلى أدنى مستوياته منذ شهر بعد أن أدى استمرار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) في تشديد السياسة النقدية بهدف خفض التضخم إلى تراجع جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا وصعود الدولار، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 1721.16 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن سجل أدنى مستويات منذ 27 يوليو عند 1720.31 دولار في وقت سابق.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للمعدن النفيس 1% إلى 1732.30 دولار.

ويعتبر الذهب وسيلة تحوط من المخاطر الاقتصادية، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.