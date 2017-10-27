الذهب ينخفض.. وعيار 21 يسجل 622 جنيهًا

عمر سالمشهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بنهاية التعاملات المسائية انخفاضًا بنحو 2 جنيه للجرام، على إثر تحرك سعر الأوقية عالميًّا للتراجع. قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 تراجع 2 جنيه ليسجل 622 جنيهًا للجرام، مقابل 624 ج

عمر سالم





شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بنهاية التعاملات المسائية انخفاضًا بنحو 2 جنيه للجرام، على إثر تحرك سعر الأوقية عالميًّا للتراجع.

قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 تراجع 2 جنيه ليسجل 622 جنيهًا للجرام، مقابل 624 جنيهًا أمس.

وأوضح أن سعر عيار 18 سجل نحو 533 جنيهًا للجرام، كما انخفض عيار 24 ليسجل اليوم 711 جنيهًا للجرام، مقابل 714 جنيهًا أمس، فيما تراجع الجنيه الذهب ليسجل نحو 4976 جنيهًا بدلًا من 4997 جنيهًا،

وسجلت الأوقية 1264 دولارًا بدلًا من 1269.