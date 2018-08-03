الذهب ينخفض لأقل سعر منذ 2017

عمر سالمشهدت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الجمعة تراجعًا بنحو 5 جنيهات، على خلفية انخفاض البورصة العالمية للذهب.قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ"المـال"، إن أسعار الذهب انخفضت لأقل سعر منذ بداية 2017 وحتى الآن. وأوضح أن عيار 21 سجل، ا

عمر سالم





شهدت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الجمعة تراجعًا بنحو 5 جنيهات، على خلفية انخفاض البورصة العالمية للذهب.

قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ”المـال”، إن أسعار الذهب انخفضت لأقل سعر منذ بداية 2017 وحتى الآن.

وأوضح أن عيار 21 سجل، اليوم، نحو 606 جنيهات للجرام، مقابل 611 جنيهًا أمس، فيما سجل عيار 18 قيمة 519 جنيهًا، وعيار 24 نحو 693 جنيهات، وسجلت الأوقية 1207 دولارات بدلًا من 1218 دولارًا أمس.

فيما سجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، 4845 جنيهًا بدلًا من 4885 جنيهًا أمس.

وقال محمد زويل، أحد تجار الذهب فى القليوبية، إن تراجع أسعار الذهب بشكل كبير خلال الفترة الحالية أسهم في زيادة الإقبال نتيجة اقتراب عيد الأضحى.

وأضاف زويل، لـ”المال”، أن العديد من المشترين بدءوا شراء الذهب لتراجع سعره بشكل كبير، حيث انخفض من أعلى سعر بلغه عند 670 جنيهًا لأقل سعر فى 2018 ليسجل نحو 606 جنيهات.