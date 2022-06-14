الذهب ينتعش في العراق الثلاثاء.. وعيار 21 يلامس 52 دولارا

شهد سعر الذهب انتعاشا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء فى العراق بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 24 فى العراق 86,346 دينار ( 58.90 دولار) ارتفاعا من مستوى 85,557 دينار الذى سجله فى اليوم السابق.

سعر الذهب عيار 21 فى العراق يصعد إلى 75,554 دينار

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21 فى العراق 75,554 دينار ( 51.54 دولار) ارتفاعا من مستوى 74,864 دينار الذى بلغه أمس.

وسجل سعر كيلو الذهب 86,345,689 دينار ( 58,897 دولار).

سعر الذهب فى العراق ينخفض أمس

وتراجعت أسعار الذهب في العراق خلال تعاملات أمس الإثنين ، بالتزامن مع هبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 أمس في العراق، بالتعاملات المسائية، نحو 86.015 ألف دينار (58.90 دولار)، بحسب موقع “gold-price-today”.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في العراق، نحو 75.265 ألف دينار (51.54 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق يسجل 64.512 ألف دينار أمس

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق نحو 64.512 ألف دينار (44.18 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي مساء أمس في العراق، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 50.176 ألف دينار (34.36 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب أمس في العراق، خلال التعاملات المسائية، نحو 2.675 مليون دينار (1832 دولارا).

فيما سجل سعر الجنيه الذهب في العراق، نحو 602.120 ألف دينار (412.33 دولار).

أسعار الذهب العالمية تتباين اليوم

وشهدت أسعار الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء لترتفع من أدنى مستوى في أربعة أسابيع، حيث قدم توقف صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعض الدعم، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب تزايد الرهانات على تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) السياسة النقدية بدرجة كبيرة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1824.21 دولار للأوقية ، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوياته منذ 19 مايو عند 1810.90 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1827.80 دولار.