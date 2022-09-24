الذهب ينتعش في الإمارات السبت.. وعيار 21 يسجل 170 درهما

شهد سعر الذهب ارتفاعًا في أسواق الإمارات، اليوم السبت، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 194.33 درهم (52.91 دولار) ليرتفع عن مستوى 193.90 درهم الذي بلغه أمس.

وتقدم سعر الذهب عيار 21 في الإمارات إلى 170.04 درهم ( 46.29 دولار) من 169.66 درهم الذي سجله أمس.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 في الأسواق الإماراتية مسجلًا 145.75 درهم (39.68 دولار)، صعودًا من 145.42 درهم الذي بلغه أمس.

وأغلقت أسعار الذهب العالمية منخفضة فى نهاية تعاملات أمس الجمعة لتهبط بأكثر من 1.5%، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2020، مع خفوت جاذبية المعدن الثمين نتيجة مزيج من العوامل بداية من قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع تبني مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) موقفا أكثر تشددا بهدف كبح التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 1644.04 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما هبطت بنحو 1.8% إلى 1640.20 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.5% منخفضة عند التسوية إلى 1655.60 دولار للأوقية.

وعند الإغلاق، كان الذهب متجها لتسجيل التراجع الأسبوعي الثاني على التوالي، بنسبة 1.8%.