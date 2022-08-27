الذهب ينتعش في الإمارات السبت.. وعيار 21 فوق 179 درهما

شهد سعر الذهب ارتفاعًا في أسواق الإمارات، اليوم السبت، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 205.52 درهم (55.95 دولار) ليرتفع عن مستوى 205.36 درهم الذي بلغه أمس.

وتقدم سعر الذهب عيار 21 في الإمارات إلى 179.83 درهم ( 48.96 دولار) من 179.70 درهم الذي سجله أمس.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 في الأسواق الإماراتية مسجلًا 154.14 درهم (41.96 دولار)، صعودًا من 154.02 درهم الذي بلغه أمس.

وأغلقت أسعار الذهب فى الأسواق العالمية على تراجع أمس الجمعة، إذ انخفض المعدِن النفيس بأكثر من 1% بعدما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في خطابه في جاكسون هول، إن الاقتصاد الأمريكى سيحتاج إلى سياسة نقدية صارمة “لبعض الوقت” قبل أن يصبح التضخم تحت السيطرة، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 1.25% إلى 1736.49 دولار للأونصة، لتسجل تراجعًا للأسبوع الثاني على التوالي.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكىة الآجلة للمعدِن الأصفر بنسبة 1.26% إلى 1749 دولارًا.

يعتبر الذهب تحوطًا ضد المخاطر الاقتصادية، لكن ارتفاع أسعار الفائدة أثّر على جاذبية الأصول غير ذات العوائد.

وقفزت أقساط الذهب المادية في الصين، الأسبوع الماضى، إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر الماضي، بينما تراجع الطلب في الهند.