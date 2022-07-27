الذهب ينتعش في الإمارات الأربعاء.. وعيار 21 يلامس 178 درهما

شهد سعر الذهب ارتفاعًا في أسواق الإمارات اليوم الأربعاء بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 203.32 درهم (55.35 دولار) ليرتفع عن مستوى 202.95 درهم الذي بلغه أمس.

وتقدم سعر الذهب عيار 21 في الإمارات إلى 177.91 درهم ( 48.44 دولار) من 177.59 درهم الذي سجله أمس.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 في الأسواق الإماراتية مسجلًا 152.49 درهم (41.52 دولار) صعودًا من 152.22 درهم الذي بلغه أمس.

وسجل سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات 203,316 درهم (55,354 دولار).

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ، مدعوما بضعف الدولار الأمريكي ، رغم أن الأسعار كانت محكومة بنطاق محدد إذ ظل المستثمرون حذرين قبل قرار لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1723.28 دولارًا للأوقية.

وتقدم سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1722.10 دولار.

من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في ختام اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي يستمر يومين في وقت لاحق اليوم الأربعاء ، إذ يحاول خفض التضخم.

قال مايكل هيوسون ، كبير محللي السوق في CMC Markets UK: ”ينصب التركيز على التوجيهات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ، ومن المرجح أن يعيد الذهب اختبار أدنى المستويات”.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لايدر عائدا.