الذهب ينتعش في الأسواق السعودية الثلاثاء.. وعيار 24 يسجل 209 ريالات

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجلت أسعار الذهب، عيار 24 في أسواق المملكة 209.00 ريال (55.61 دولار) مقارنة مع 208.50 فى اليوم السابق.

وتقدمت أسعار الذهب، عيار 21 في الأسواق السعودية، مسجلة 182.88 ريال (48.66 دولار) بعدما سجلت 182.44 ريال في اليوم السابق.

وزادت أسعار الذهب، عيار 18 فى السعودية إلى 156.75 ريال (41.71 دولار) ارتفاعًا من 156.38 ريال فى اليوم السابق.

وشهدت انخفاضا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، إذ يترقب المستثمرون الحذر من بيانات التضخم الأمريكية لتوقع مقدار رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى لأسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى 1724.19 دولار للأوقية (الأونصة) . ووصلت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في أسبوعين عند 1734.99 دولار أمس الاثنين مع تراجع الدولار.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية 0.3 % إلى 1734.90 دولار.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية، ارتفاع التضخم الرئيسي بنسبة 8.1 % على أساس سنوي في أغسطس مقابل 8.5 % في يوليو.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر ملاذا للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.