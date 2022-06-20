الذهب ينتعش فى العراق الاثنين.. وعيار 21 يلامس 76 ألف دينار

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ضئيلا خلال تعاملات اليوم الاثنين فى العراق بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

سعر الذهب عيار 24 فى العراق يسجل 86,582 دينار

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 24 فى العراق 86,582 دينار ( 59.18 دولار) مقارنة ب 86,564 دينار الذى سجله فى اليوم السابق.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21 فى العراق 75,761 دينار ( 51.78 دولار) مقارنة ،بـ 75,745 دينار الذى بلغه أمس.

سعر كيلو الذهب فى العراق يسجل 86,581,949 دينار

وسجل سعر كيلو الذهب 86,581,949 دينار ( 59,180 دولار).

أسعار الذهب العالمية تنتعش

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين لتصعد بشكل طفيف ، حيث تغلبت المخاوف المرتبطة بضعف الدولار والاقتصاد العالمي على المخاوف بشأن التشديد النقدي القوي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1842.99 دولارًا للأوقية ، بعد أن انخفضت بنسبة 1.7% الأسبوع الماضي ، وهو أكبر انخفاض للمعدن النفيس منذ منتصف مايو.

أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تتقدم

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1845.00 دولار للأوقية.

و تراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوى له في حوالي عقدين من الزمن ، مما أعاد إحياء بعض الطلب على الذهب المقوم بالدولار بين المشترين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة فى المعاملات الفورية 0.1 % إلى 21.68 دولارًا للأوقية ، وزاد البلاتين 0.6 % إلى 938.46 دولارًا وقفز البلاديوم 0.9 % إلى 1831.32 دولارًا.

وفقد سعر الذهب العالمى 1.7% خلال الأسبوع الماضى، فى الوقت الذى تراجع فيه المعدن الأصفر 1% فى ختام تعاملات يوم الجمعة إذ أدى ارتفاع الدولار ورفع الفائدة من البنوك المركزية الرئيسية إلى إضعاف جاذبية المعدن الثمين الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.