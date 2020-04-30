الذهب ينتعش الخميس مع تقلص شهية المخاطرة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي

ارتفعت أسعار العقود الفورية للمعدن النفيس بنسبة 0.3 % إلى 1715.84 دولار للأوقية (الأونصة). وصعدت أسعار العقود الآجلة لأمريكية للذهب بنسبة 1% إلى 1730.30 دولار للأوقية.

انتعش الذهب بعد خسائر مبكرة في تعاملات اليوم الخميس، حيث تأثرت الشهية للمخاطرة بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” إبقاء أسعار الفائدة قريبة من الصفر وبالآمال في تحفيز جديد من البنك المركزي الأوروبي، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0813 بتوقيت جرينتش، ارتفعت أسعار العقود الفورية للمعدن النفيس بنسبة 0.3 % إلى 1715.84 دولار للأوقية. وصعدت أسعار العقود الآجلة لأمريكية للذهب بنسبة 1% إلى 1730.30 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إينس، كبير مخططي السوق لدى مؤسسة ” أكسي كورب” للخدمات المالية: ” الدعم الهائل الذي نتلقاه من مجلس الاحتياطي يعزز التوجه العام الداعم للذهب… المعدن الأصفر سيبدو مغريا للغاية لأن حيازته لا تكاد تكلف شيئا في الوقت الحالي”.

وبخصوص أسعار المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم بنسبة 3.1 % إلى 1995.87 دولار للأوقية، وصعد البلاتينيوم بنسبة 0.2 % مسجلا 776.35 دولار للأوقية، في حين انخفضت الفضة بنسبة 0.5 % إلى 15.29 دولار للأوقية.