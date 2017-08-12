الذهب يقفز 2.3% ليسجل أعلى مستوى منذ 9 أسابيع

خالد بدر الدين قفزت أسعار الذهب فى التعاملات الآجلة تسليم ديسمبر المقبل بأكثر من 2.3% خلال الأسبوع الماضى الذى ارتفعت فيه طوال 4 أيام متتالية لتتجاوز 1298 دولارا للأوقية ليسجل أعلى مستوى منذ 9 أسابيع مع التماس المستثمرين الملاذ الآمن فى ظل تصاعد التوترات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريك

خالد بدر الدين

قفزت أسعار الذهب فى التعاملات الآجلة تسليم ديسمبر المقبل بأكثر من 2.3% خلال الأسبوع الماضى الذى ارتفعت فيه طوال 4 أيام متتالية لتتجاوز 1298 دولارا للأوقية ليسجل أعلى مستوى منذ 9 أسابيع مع التماس المستثمرين الملاذ الآمن فى ظل تصاعد التوترات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية وبيانات التضخم الأمريكية الضعيفة.

وذكرت وكالة بلومبرج أن أسعار الذهب انتعشت فى 4 من 5 أسابيع مع تصاعد المخاطر الجيوبوليتيكية التى ترفع الطلب على الأصول التى تعتبر من الاستثمارات الآمنة مثل الذهب لاسيما بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا جديدا لكوريا الشمالية أمس الجمعة عندما أشار إلى أن الأسلحة الأمريكية “جاهزة” في الوقت الذي تتهمه فيه بيونجيانج بأنه يدفع شبه الجزيرة الكورية إلى حرب نووية.

وارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 3.2 % لتزداد إلى 1287.91 دولارا للأوقية ليسجل المعدن الأصفر أكبر مكسب أسبوعي منذ منتصف أبريل الماضى، كما أظهرت بيانات اقتصادية أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة زادت بمعدل أقل من المتوقع في يوليو الماضى مما وفر المزيد من الدعم للمعدن الأصفر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى التى كسبت أسعارها الفضة بأكثر من 5.3% الأسبوع الماضى فى أكبر مكسب أسبوعى منذ يوليو 2016 لتصل إلى 17.10 دولار للأوقية بعدما سجلت أعلى مستوى لها منذ 14 يونيو الماضى عندما ارتفعت إلى 17.24 دولار للأوقية فى الجلسة السابقة.

وصعد البلاتين بحوالى 2.8% منذ بداية الأسبوع ليتقدم سعره إلى 986.20 دولارا للأوقية بعدما لامس أعلى مستوياته منذ السادس من مارس عند 991.50 دولار للأوقية، بينما زاد البلاديوم بحوالى 2% الأسبوع الماضى ليرتفع إلى 896.50 دولار للأوقية.