الذهب يقفز 1.7% للأسبوع الثالث على التوالى

❏ واصف : تراجع طفيف فى الأسعار المحلية.. وعيار 21 يسجل 658 جنيها خالد بدر الدين ــ عمر سالم صعدت أسعار الذهب فى التعاملات الفورية خلال الأسبوع الماضى، بأكثر من %1.7 للأسبوع الثالث على التوالى ليتجاوز 1347.8 دولار للأوقية، كما قفزت أسعار المعدن الأصفر فى تسوية العقود الأمريكية الآجلة، تسليم د

❏ واصف : تراجع طفيف فى الأسعار المحلية.. وعيار 21 يسجل 658 جنيها

خالد بدر الدين ــ عمر سالم

صعدت أسعار الذهب فى التعاملات الفورية خلال الأسبوع الماضى، بأكثر من %1.7 للأسبوع الثالث على التوالى ليتجاوز 1347.8 دولار للأوقية، كما قفزت أسعار المعدن الأصفر فى تسوية العقود الأمريكية الآجلة، تسليم ديسمبر القادم إلى أكثر من 1351 دولار للأوقية.

وتواصل أسعار الذهب مكاسبها متجاوزة أعلى مستوى منذ أواخر سبتمبر 2016، بعد تفاقم التوترات السياسية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن كوريا الشمالية تحتفل هذا الأسبوع بذكرى تأسيسها، وهناك مخاوف من أن تطلق تجربة لقنبلة نووية، كما اعتادت فى مثل تلك المناسبات.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت الأسبوع الماضى، أحدث وأقوى اختبار نووى لها، يعد السادس من اختباراتها فى هذا الصدد، وأطلقت عليه اسم قنبلة هيدروجينية متقدمة، ما يزيد احتمالات قيام الإدارة الأمريكية برد عسكري شامل، إذا تعرضت هى أو أحد حلفائها ومنها اليابان للتهديد. وهو ما دفع المستثمرين إلى الإقبال على شراء الأصول الآمنة، وخصوصا الذهب.

وذكرت وكالة رويترز، أن أسعار الذهب اقتربت من أعلى مستوياتها منذ أكثر من عام، بعد أن سجل مؤشر الدولار أدنى مستوى منذ عامين ونصف العام، أمام سلة من العملات الكبرى المنافسة لينزل إلى حوالى 91.4 نقطة، بفضل انحسار التوقعات بزيادة جديدة فى أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

وارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس الماضى إلى أكثر من 1358 دولارا للأوقية، بعد أن هبط الدولار بفعل بيانات ضعيفة بشأن الوظائف فى الولايات المتحدة الأمريكية، وإبقاء البنك المركزى الأوروبى على توقعاته للنمو والتضخم بلا تغيير، ما يساعد على تزايد الطلب على الذهب.

من جانبه قال الدكتور وصفى أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب محليا من المرتقب أن تشهد ارتفاعاً على خلفية ارتفاع سعر المعدن عالمياً، نتيجة التخوفات من المزيد من تراجع الدولار عالمياً، واستعدادا لإعصار إرما الذى من المرتقب أن يضرب الولايات المتحدة الأمريكية خلال ساعات.

وأشار فى تصريحات لـ «المـال»، إلى أن البورصة العالمية للذهب مغلقة اليوم الأحد، ومن المرتقب أن تفتتح على ارتفاع غداً الإثنين، نتيجة الإعصار، بالإضافة إلى تراجع الدولار عالمياً، لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار تسبب فى تراجع المبيعات بنسبة تصل لنحو 15% خلال الفترة الحالية.

وشهدت أسعار الذهب محليا أمس السبت، تراجعاً طفيفاً بنحو 3 جنيهات، إذ سجل عيار 21 نحو 658 جنيهاً، مقابل 661 جنيها أول أمس، فيما تراجع عيار 18 ليسجل 564 جنيها للجرام، وانخفض عيار 24 مسجلا 753 جنيها للجرام.

وسجل الجنيه الذهب 5265 جنيها، بدلاً من 5280 جنيها، فيما شهدت الأوقية انخفاضاً طفيفا بمقدار 4 دولارات مسجلة 1346 دولارا.