الذهب يقفز 1.2% بسبب محادثات محتملة مع كوريا الشمالية

خالد بدر الدينصعدت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية فى ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، فى بورصة لندن بأكثر من 1.2% لترتفع إلى 1336.36 دولار للأوقية لتسجل أعلى مستوى منذ أسبوع.وذكرت وكالة رويترز أن أسعار العقود الأمريكية للذهب تسليم أبريل المقبل زادت أيضا بأكثر من 1.36% لتصعد إلى 1337.9

خالد بدر الدين

صعدت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية فى ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، فى بورصة لندن بأكثر من 1.2% لترتفع إلى 1336.36 دولار للأوقية لتسجل أعلى مستوى منذ أسبوع.

وذكرت وكالة رويترز أن أسعار العقود الأمريكية للذهب تسليم أبريل المقبل زادت أيضا بأكثر من 1.36% لتصعد إلى 1337.90 دولار للأوقية.

وانتعشت أسعار الذهب اليوم بعد أن أشارت كوريا الشمالية إلى أنها مستعدة لمحادثات نووية، وهو ما وضع ضغوطا على الدولار وهبط الدولار 0.5% أمام سلة من العملات الرئيسية بعد أن قالت كوريا الجنوبية إن جارتها الشمالية مستعدة لعقد محادثات مع الولايات المتحدة بشأن نزع السلاح النووي، وستعلق التجارب النووية أثناء المحادثات.

وعززت حالة الشكوك التي تحيط بسياسة التجارة الأمريكية جاذبية المعدن النفيس كأفضل ملاذ للقيمة وسط بوادر الحرب التجارية العالمية، بسبب تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بخصوص فرض جمارك على الحديد والألومنيوم من أى دولة، وعلى السيارات الأوروبية.