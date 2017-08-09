الذهب يقفز إلى 1271 دولارًا للأوقية

خالد بدر الدين ارتفعت أسعار الذهب في منتصف التعاملات، اليوم الأربعاء، فى بورصة لندن مع تصاعد التوترات الجيوبوليتيكية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بعد أن ردت بيونجيانج على تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النارية، بالتهديد بقصف جزيرة جوام الأمريكية. وذكرت وكالة "رويترز"، أن أسعار الذهب

خالد بدر الدين

ارتفعت أسعار الذهب في منتصف التعاملات، اليوم الأربعاء، فى بورصة لندن مع تصاعد التوترات الجيوبوليتيكية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بعد أن ردت بيونجيانج على تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النارية، بالتهديد بقصف جزيرة جوام الأمريكية.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن أسعار الذهب في التعاملات الفورية زادت بأكثر من 0.4 % لترتفع إلى 1265.70 دولار للأوقية، بينما قفزت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة -تسليم ديسمبر المقبل- 0.7 % لتصل إلى 1271.30 دولار للأوقية.

وترتفع عادة أسعار الأصول الآمنة مثل الذهب، عندما تتفاقم التوترات السياسية والمخاطر الجيوبوليتيكية، ويزداد الطلب عليها كما يحدث الآن عندما أعلنت حكومة بيونجيانج اليوم الأربعاء إنها تدرس خططا لقصف جوام الأمريكية الواقعة في المحيط الهادي بعد ساعات من تصريح ترامب بأن كوريا الشمالية ستواجه “نارا وغضبا” إذا هددت الولايات المتحدة وهو أقوى تحذيراته لكوريا الشمالية حتى الآن.

كان الذهب تراجع يوم الثلاثاء بعد بيانات أقوى من المتوقع عن الوظائف الأمريكية، أثرت سلبًا على المعدن النفيس وأدت لانخفاضه إلى أدنى مستوى منذ 26 يوليو الماضى ليصل إلى 1251.01 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى التى زادت أسعارها اليوم الفضة التى صعد سعرها 0.6 % لتصل إلى 16.52 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.5 % ليسجل 972 دولارًا للأوقية، بعدما وصل لأعلى مستوى منذ 21 أبريل الماضى في الجلسة السابقة.