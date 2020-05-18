الذهب يقفز إلى أعلى مستوى في تاريخه.. وعيار 21 يسجل 768 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال تعاملات الاثنين، مدفوعة بالارتفاعات التى حققتها أسعاره في السوق العالمية والتى سجلت فيها أعلى مستوى لها في أكثر من 7 أعوام. قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أ.ش.أ إن ذلك تم بعدما حذر تقرير الفيدرالي…

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال تعاملات الاثنين، مدفوعة بالارتفاعات التى حققتها أسعاره في السوق العالمية والتى سجلت فيها أعلى مستوى لها في أكثر من 7 أعوام.

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أ.ش.أ إن ذلك تم بعدما حذر تقرير الفيدرالي الأمريكي من أن أسعار الأصول والأسهم قد تتعرض لضربة محتملة جراء تفشي فيروس كورونا ، وأن تعافي الاقتصاد الأمريكي قد يمتد حتى نهاية العام المقبل.

وقال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف، في تصريحات له اليوم، إن أسعار المعدن النفيس في مصر سجلت أعلى مستوى لها على مدار التاريخ مرتفعة بقيمة 11 جنيها عن نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وأضاف أن سعر عيار 24 سجل نحو 877 جنيه، وعيار 21 نحو 768 جنيه، وعيار 18 حوالي 658.25 جنيه، وسعر جنيه الذهب نحو 6144 جنيه بارتفاع 88 جنيها.

وعالميا صعد سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر يونيو بنسبة 0.87 % عند مستوى 1771.50 نقطة، كما ارتفع سعر التسليم الفوري بنحو 1 % ليصل إلى مستوى 1764.73 دولار للأوقية ، وهو أعلى مستوى له منذ شهر أكتوبر من عام 2012.