الذهب يعاود الارتفاع.. وعيار 21 يسجل 625 جنيهًا

عمر سالم شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، عودة الارتفاع نظرًا لصعود أسعار الأوقية عالميًّا واستقرار الذهب محليًّا. قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف، إن أسعار الذهب سجلت، اليوم، ارتفاعًا بنحو 5 جنيهات، ليسجل عيار 21 نحو 625 جنيهًا للجرام، مقابل 620 جنيهًا، أمس. &

عمر سالم

شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، عودة الارتفاع نظرًا لصعود أسعار الأوقية عالميًّا واستقرار الذهب محليًّا.

قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف، إن أسعار الذهب سجلت، اليوم، ارتفاعًا بنحو 5 جنيهات، ليسجل عيار 21 نحو 625 جنيهًا للجرام، مقابل 620 جنيهًا، أمس.

وأوضح أمين، فى تصريحات للمال، أن عيار 18 بلغ نحو 535 جنيهًا، وسجل عيار 24 نحو 714 جنيهًا، مقابل 710 جنيهات أمس.

وارتفع الجنيه الذهب بنحو 30 جنيهًا إلى نحو 5000 جنيه، وارتفعت الأوقية لتسجل 1271 دولارًا بدلًا من 1261.