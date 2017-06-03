الذهب يصعد 12 دولارا فى أسبوع

خالد بدر الدين صعدت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة خلال الأسبوع الماضى بحوالى 12 دولارا لترتفع إلى 1280.20 دولار للأوقية، فى أعلى مستوى منذ 6 أسابيع بعد نشر بيانات تؤكد ضعف نمو الوظائف الأمريكية. وارتفعت أسعار الذهب مع نهاية الأسبوع وسط حالة من الضبابية السياسية والمالية التي د

خالد بدر الدين

صعدت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة خلال الأسبوع الماضى بحوالى 12 دولارا لترتفع إلى 1280.20 دولار للأوقية، فى أعلى مستوى منذ 6 أسابيع بعد نشر بيانات تؤكد ضعف نمو الوظائف الأمريكية.

وارتفعت أسعار الذهب مع نهاية الأسبوع وسط حالة من الضبابية السياسية والمالية التي دفعت المستثمرين إلى تفضيل المعدن الأصفر على الأصول التي تنطوي على مخاطر أعلى مثل الأسهم.

وذكرت وكالة رويترز إن أسعار الذهب فى التعاملات الفورية زادت بأكثر من 9 دولارات خلال الأسبوع الماضى ليصل سعر الأوقية إلى حوالى 1278 دولار بعد بيانات أمريكية مخيبة للآمال بشأن الوظائف في القطاعات غير الزراعية مما سبب ضغوطا على الدولار وأدت إلى تقليص التوقعات بشأن سرعة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وتذبذبت أسعار الذهب خلال الشهر الماضى مع تزايد الضبابية السياسية في أوروبا حيث يزداد طلب المستثمرين على المعدن النفيس سعيا وراء ملاذ آمن حيث يستفيد الذهب الذي عادة ما يعتبر استثمارا بديلا في أوقات الضبابية السياسية والمالية .

وينتاب المستثمرين القلق إزاء الانتخابات التي تجري هذا الأسبوع في بريطانيا وكذلك احتمال إجراء انتخابات مبكرة في إيطاليا والمخاوف بشأن الديون اليونانية وكذلك بسبب المخاوف من المشكلات التي تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإعلان رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن إن الحزب الوطني الاسكتلندي يعرض على الناخبين إجراء استفتاء جديد بشأن الاستقلال عن بريطانيا في نهاية عملية خروجها من الاتحاد الأوروبي