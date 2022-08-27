الذهب يصعد في العراق السبت.. وعيار 24 يسجل 82 ألف دينار

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا، خلال تعاملات اليوم السبت في العراق، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وبلغ متوسط أسعار الذهب عيار 24 في العراق 82,075 دينار (55.95 دولار)، ارتفاعًا من مستوى 81,600 دينار الذي سجله في اليوم السابق.

وسجل متوسط أسعار الذهب عيار 21 في العراق 71,817 دينار (48.96 دولار)، مقارنة مع 71,402 دينار الذي بلغه أمس.

وتقدم متوسط أسعار الذهب عيار 18 في العراق إلى 61,557 دينار ( 41.96 دولار) من 61,201 دينار.

وأغلقت أسعار الذهب فى الأسواق العالمية على تراجع، أمس الجمعة، إذ انخفض المعدِن النفيس بأكثر من 1% بعدما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في خطابه في جاكسون هول، إن الاقتصاد الأمريكى سيحتاج إلى سياسة نقدية صارمة “لبعض الوقت” قبل أن يصبح التضخم تحت السيطرة، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 1.25% إلى 1736.49 دولار للأونصة، لتسجل تراجعًا للأسبوع الثاني على التوالي.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكىة الآجلة للمعدِن الأصفر بنسبة 1.26% إلى 1749 دولارًا.

يعتبر الذهب تحوطًا ضد المخاطر الاقتصادية، لكن ارتفاع أسعار الفائدة أثَّر على جاذبية الأصول غير ذات العوائد.

وقفزت أقساط الذهب المادية في الصين، الأسبوع الماضى، إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر الماضي، بينما تراجع الطلب في الهند.