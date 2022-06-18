الذهب يصعد في العراق السبت.. وعيار 21 يلامس 76 ألف دينار

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم السبت فى العراق بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

سعر الذهب عيار 24 فى العراق يسجل 86,564 دينار

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 24 فى العراق 86,564 دينار (59.19 دولار) ارتفاعا من مستوى 86,334 دينار الذى سجله فى اليوم السابق.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21 فى العراق 75,745 دينار (51.79 دولار) مقارنة ب 75,544 دينار الذى بلغه أمس.

سعر الذهب عيار 24 فى العراق يسجل 86,564 دينار

وتقدم متوسط سعر الذهب عيار 18 فى العراق إلى 64,924 دينار (44.39 دولار) من 64,751 دينار.

وسجل سعر كيلو الذهب 86,563,895 دينار (59,190 دولار).

سعر الذهب العالمى يخسر 1.7% خلال الأسبوع الماضى

وفقد سعر الذهب العالمى 1.7% خلال الأسبوع الماضى، فى الوقت الذى تراجع فيه المعدن الأصفر 1% فى ختام تعاملات أمس الجمعة إذ أدى ارتفاع الدولار ورفع الفائدة من البنوك المركزية الرئيسية إلى إضعاف جاذبية المعدن الثمين الذي يعتبر ملاذًا آمنًا، بحسب وكالة رويترز.

وهبط سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 1837.59 دولارًا للأوقية بنهاية تعاملات أمس الجمعة.

سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة يتراجع فى ختام تعاملات أمس

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1840.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.5 % إلى 21.60 دولار للأوقية ، وهبط البلاتين 2.2 % إلى 929.29 دولار ، وانخفض البلاديوم 3.1 % إلى 1821.15 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، محلل العملات لدى ديلي إف.إكس “لم نتحرك كثيرا. ما زلنا عالقين إلى حد ما في النطاق الذي يتراوح بين 1800 دولار و1880 دولارا أمريكيا ونبحث عن اتجاه”، مضيفا أن الذهب يحتاج إلى مزيد من الوضوح بشأن تأثير رفع الفائدة.