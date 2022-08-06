الذهب يصعد في العراق السبت.. وعيار 21 يتجاوز 73 ألف دينار

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم السبت في العراق، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وبلغ متوسط أسعار الذهب عيار 24 في العراق 83,844 دينار (57.15 دولار) ارتفاعًا من مستوى 83,366 دينار الذي سجله في اليوم السابق.

وسجل متوسط أسعار الذهب عيار 21 في العراق 73,365 دينار (50.01 دولار) مقارنة مع 72,947 دينار الذي بلغه أمس.

وتقدم متوسط أسعار الذهب عيار 18 في العراق إلى 62,884 دينار ( 42.86 دولار) من 62,525 دينار.

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على انخفاض أمس الجمعة إذ تراجعت بما يقرب من 1% حيث خفف تقرير الوظائف الأمريكي المشجع من مخاوف الركود وأثار الآمال في أن يتمسك الاحتياطي الفيدرالي بمسار التضييق الصارم، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.92% إلى 1774.97 دولارًا للأونصة.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.87% إلى 1791.1 دولارًا.

لكن على الصعيد الأسبوعي، حقق المعدن الأصفر مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وقال بارت ميليك، رئيس استراتيجيات السلع في TD Securities، “ارتفع الذهب مؤخرًا على أساس فكرة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يتحول من متشدد إلى متشائم، لكن بيانات الوظائف تظهر أن الاقتصاد الأمريكي قوي وهذا يمكن أن يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن يكون أكثر عدوانية، وهي ليست قصة جيدة للذهب”.