الذهب يصعد في العراق الخميس.. وعيار 21 يتجاوز 71 ألف دينار

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الخميس فى العراق، بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

وبلغ متوسط أسعار الذهب عيار 24 فى العراق 81,757 دينار (56.00 دولار) ارتفاعًا من مستوى 81,460 دينار الذى سجله فى اليوم السابق.

وسجل متوسط أسعار الذهب عيار 21 فى العراق 71,539 دينار (49.00 دولار) مقارنة مع 71,279 دينار الذى بلغه أمس.

وتقدم متوسط أسعار الذهب عيار 18 فى العراق إلى 61,319 دينار ( 42.00 دولار) من 61,096 دينار.

وسجل سعر كيلو الذهب81,756,967 دينار (56,003 دولار).

وشهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا اليوم الخميس لتواصل مكاسبها بعدما بدت تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول عن الرفع المستقبلي لأسعار الفائدة أقل تشددا من المتوقع، مما أدى لتراجع الدولار وانخفاض العائد على سندات الخزانة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1737.44 دولار للأوقية (الأونصة) بعد صعودها 1% إلى أعلى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة.

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1% إلى 1736.70 دولار للأوقية.

ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة أمس الأربعاء بمقدار 0.75 نقطة مئوية بهدف مكافحة التضخم الآخذ في الارتفاع.

وانخفض الدولار 0.6 % مساء وحوم قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الخميس، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل سعرا لحائزي العملات الأخرى.

كما تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية ليقترب من أدنى مستوى في شهرين. ويقلل انخفاض العائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.