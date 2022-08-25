الذهب يصعد في العراق الخميس.. وعيار 18 يسجل 62 ألف دينار

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الخميس في العراق، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وبلغ متوسط أسعار الذهب عيار 24 في العراق 82,712 دينار (56.73 دولار) ارتفاعًا من مستوى 82,347 دينار الذي سجله في اليوم السابق.

وسجل متوسط أسعار الذهب عيار 21 في العراق 72,375 دينار (49.64 دولار) مقارنة مع 72,055 دينار الذي بلغه أمس.

وتقدم متوسط أسعار الذهب عيار 18 في العراق إلى 62,035 دينار ( 42.55 دولار) من 61,761 دينار.

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس ليصعد للجلسة الثالثة على التوالي ، بدعم من تراجع الدولار مع تطلع المستثمرين إلى ندوة جاكسون هول الاقتصادية بحثا عن إشارات حول التضخم ومسار سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 1764.39 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للمعدن الثمين بنسبة 0.9 % إلى 1777.60 دولار.

وتبدأ الندوة الاقتصادية اليوم الخميس وينصب الاهتمام بشكل خاص على كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى جيروم باول غدا الجمعة.

ويهتم المستثمرون بمعرفة ما إذا كان المجلس سيبعث برسالة واضحة يمكن أن تكون محفزا جديدا للمعدن النفيس.