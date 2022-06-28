الذهب يصعد في العراق الثلاثاء.. وعيار 24 يلامس 86 ألف دينار

ارتفع الذهب خلال تعاملات اليوم العراق فى العراق ليسير على خطى أسواق المعدن الثمين الأخرى فى الخليج، بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

سعر الذهب عيار 24 فى العراق يسجل 85,681 دينار

وتقدم متوسط سعر الذهب عيار 24 فى العراق ليسجل 85,681 دينار (58.66 دولار) مقارنة مع 85,605 دينار الذى سجله فى اليوم السابق.

سعر الذهب عيار 21 فى العراق يتقدم إلى 74,973 دينار

وارتفع متوسط سعر الذهب عيار 21 فى العراق إلى 74,973 دينار (51.33 دولار) من 74,906 دينار فى اليوم السابق.

وسجل سعر كيلو الذهب 85,681,364 دينار (58,659 دولار).

أسعار الذهب العالمية تصعد

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع ضعف عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وساهم غياب أي محفزات لتحريك السوق فى ترقب المستثمرين، بحسب وكالة رويترز.

وتقدمت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1825.99 دولارًا للأوقية، وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1827.30 دولار.

ويرى مراقبون أن خطوة بريطانيا والولايات المتحدة واليابان وكندا لحظر واردات الذهب الروسي خطوة رمزية إلى حد كبير في سوق السبائك العالمية ، إذ جفت الصادرات الروسية إلى الغرب بالفعل.

قال مات سيمبسون، كبير محللي السوق في سيتى اندكس “حظر الذهب الروسي لم يكن حافزا. فالأصول الروسية محظورة منذ الغزو الروسي، لذا فإن تأكيد مجموعة السبع لحظر الذهب لم يكن جديدا”.

من ناحية أخرى، أعلن صندوق SPDR Gold Trust، أكبر صندوق متداول في البورصة مدعوم بالذهب في العالم، أن حيازاته من المعدن الأصفر تراجعت بنسبة 0.44% إلى 1056.40 طنًا أمس الإثنين من 1061.04 طنًا يوم الجمعة.