الذهب يصعد في العراق الثلاثاء.. وعيار 24 يسجل 84 ألف دينار

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في العراق، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وبلغ متوسط أسعار الذهب عيار 24 في العراق 84,096 دينار (57.62 دولار) ارتفاعًا من مستوى 84,047 دينار الذي سجله في اليوم السابق.

وسجل متوسط أسعار الذهب عيار 21 في العراق 73,586 دينار (50.42 دولار) مقارنة مع 73,543 دينار الذي بلغه أمس.

وتقدم متوسط أسعار الذهب عيار 18 في العراق إلى 63,073 دينار ( 43.22 دولار) من 63,036 دينار.

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء لتتراجع على نحو طفيف مع ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أمريكية هذا الأسبوع قد تعطي مزيدا من الوضوح بخصوص خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالى لرفع أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1785.89 دولار للأوقية (الأونصة) ، وانخفضت فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1801.90 دولار للأوقية.

كما ارتفعت أسعار الذهب أمس الإثنين صوب أعلى مستوى في شهر بلغته في الأسبوع الماضي مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد موجة صعود أعقبت تقرير وظائف أمريكي قوي يوم الجمعة.

وتترقب الأسواق تقرير أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يوليو الذي يصدر غدا الأربعاء. ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاض التضخم إلى 8.7% من 9.1% في يونيو.