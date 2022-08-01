الذهب يصعد في العراق الإثنين.. وعيار 21 يسجل 73 ألف دينار

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الإثنين فى العراق، بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

وبلغ متوسط أسعار الذهب عيار 24 فى العراق 83,441 دينار (57.06 دولار) ارتفاعًا من مستوى 82,976 دينار الذى سجله فى اليوم السابق.

وسجل متوسط أسعار الذهب عيار 21 فى العراق 73,013 دينار (49.93 دولار) مقارنة مع 72,606 دينار الذى بلغه أمس.

وتقدم متوسط أسعار الذهب عيار 18 فى العراق إلى 62,582 دينار ( 42.80 دولار) من 62,233 دينار.

وسجل سعر كيلو الذهب 83,440,998 دينار (57,061 دولار).

واستقرت أسعار الذهب فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين بالقرب من أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع، بدعم من تراجع الدولار، في الوقت الذى احتفظ فيه المستثمرون بمزيد من القراءات الاقتصادية التي قد تحدد الوتيرة المستقبلية لارتفاع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية عند 1765.77 دولارًا للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ 6 يوليو عند 1767.79 دولارًا يوم الجمعة.

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1782.50 دولار.

وتراجع الدولار وهو ما جعل الذهب أقل تكلفة للمستثمرين الأجانب، لكن العوائد المرتفعة لسندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قيدت مكاسب الذهب الذى لا يدر عائدا.

وارتفع الذهب بنسبة 2.2% الأسبوع الماضي ، وهو أفضل أداء له منذ مارس ، بعد أن اتخذ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، جيروم باول، نبرة أقل تشددًا نسبيًا في أعقاب رفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس.