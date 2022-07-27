الذهب يصعد في العراق الأربعاء.. وعيار 21 يلامس 71 ألف دينار

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء فى العراق، بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

وبلغ متوسط أسعار الذهب عيار 24 فى العراق 80,876 دينار (55.35 دولار) ارتفاعًا من مستوى 80,652 دينار الذى سجله فى اليوم السابق.

وسجل متوسط أسعار الذهب عيار 21 فى العراق 70,768 دينار (48.44 دولار) مقارنة مع 70,572 دينار الذى بلغه أمس.

وتقدم متوسط أسعار الذهب عيار 18 فى العراق إلى 60,658 دينار ( 41.52 دولار) من 60,490 دينار.

وسجل سعر كيلو الذهب 80,876,029 دينار (55,354 دولار).

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ، مدعوما بضعف الدولار الأمريكي ، رغم أن الأسعار كانت محكومة بنطاق محدد إذ ظل المستثمرون حذرون قبل قرار لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1723.28 دولارًا للأوقية.

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1722.10 دولار.

من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في ختام اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي يستمر يومين في وقت لاحق اليوم الأربعاء ، إذ يحاول خفض التضخم.

قال مايكل هيوسون ، كبير محللي السوق في CMC Markets UK: ” ينصب التركيز على التوجيهات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ، ومن المرجح أن يعيد الذهب اختبار أدنى المستويات”.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذى لايدر عائدا.